Al Musme il live tour su Youtube per le scuole

Il Museo di storia della medicina di Padova organizza infatti un per gli studenti attraverso. Il Museo di storia della medicina è unico in Italia e conserva

Arte Magazine

Da mercoledì 31 marzo sono cominciate le visite gratuite, sostenute interamente dalla Fondazione MUSME, rivolte alle classi di tutta Italia, dalle scuole primarie fino alle secondarie di secondo grado ...Boom di prenotazioni in sole 48 ore. Riceviamo e pubblichiamo. L’emergenza sanitaria ha reso ormai familiari concetti come isolamento e distanziamento, in antitesi con le attivi ...