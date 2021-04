Aifa | nessun segnale rischi trombosi vaccini mRNA Pfizer e Moderna

(Di giovedì 8 aprile 2021) La Commissione tecnico scientifica (Cts) dell'Agenzia italiana del farmaco () rileva che 'al momento non sono stati identificati analoghi segnali dio' di eventi trombotici 'per ia ...

La Commissione tecnico scientifica (Cts) dell'Agenzia italiana del farmaco () rileva che 'al momento non sono stati identificati analoghi segnali di rischio' di eventi trombotici 'per i vaccini a mRNA' come Pfizer e Moderna. E' quanto si legge nel parere della Cts ...Cosa sono i vaccini a mRNA "I virus SARS - CoV - 2 infettano le persone - si legge sul sito dell'- utilizzando una proteina di superficie, denominata Spike, che agisce come una chiave ...AstraZeneca, cosa succede ora? Tutti i dubbi e le risposte. Anche se l’Italia seguirà la linea europea, “il vaccino AstraZeneca può essere som ...La Commissione tecnico scientifica (Cts) dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) rileva che "al momento non sono stati identificati analoghi segnali di rischio" di eventi trombotici "per i vaccini a ...