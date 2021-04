Tabellone Wta Charleston 2021: Barty guida il seeding, al via Giorgi e Trevisan (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il Tabellone principale del Wta di Charleston 2021, evento che seguirà il Wta 1000 di Miami. Ashleigh Barty, vincitrice in Florida, guida il seeding, seguita da Kenin e Kvitova. Due le azzurre presenti, ovvero Giorgi e Trevisan. Di seguito tutti gli accoppiamenti dell’evento di scena a Charleston, aggiornati turno per turno. Tabellone WTA Charleston 2021 SECONDO TURNO (1) Barty vs Doi Rogers vs (13) Anisimova McNally vs Sevastova Badosa vs (8) Bencic (Q) Nara b. Osuigwe 6-1 6-4 Navarro vs (15) Kudermetova Bouzkova (17) vs Tomljanovic Stephens vs (8) Keys (6) Muguruza b. (Q) Frech 6-1 6-3 (11) Putintseva b. Diyas 6-2 6-2 Fernandez vs Kovinic (3) Kvitova b. Sanders ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 aprile 2021) Ilprincipale del Wta di, evento che seguirà il Wta 1000 di Miami. Ashleigh, vincitrice in Florida,il, seguita da Kenin e Kvitova. Due le azzurre presenti, ovvero. Di seguito tutti gli accoppiamenti dell’evento di scena a, aggiornati turno per turno.WTASECONDO TURNO (1)vs Doi Rogers vs (13) Anisimova McNally vs Sevastova Badosa vs (8) Bencic (Q) Nara b. Osuigwe 6-1 6-4 Navarro vs (15) Kudermetova Bouzkova (17) vs Tomljanovic Stephens vs (8) Keys (6) Muguruza b. (Q) Frech 6-1 6-3 (11) Putintseva b. Diyas 6-2 6-2 Fernandez vs Kovinic (3) Kvitova b. Sanders ...

Advertising

TennisWebMag : @SaraErrani e @GattoMonticone sono salite al 2° turno del WTA 250 di Bogotà, capitale colombiana, battendo rispett… - infoitsport : WTA Bogota, il tabellone: per Errani subito Sorribes Tormo. In gara anche Paolini - infoitsport : WTA Bogotá 2021, Giulia Gatto-Monticone accede al tabellone principale sulla terra rossa colombiana - infoitsport : WTA Bogotà 2021: Giulia Gatto-Monticone troverà Astra Sharma nel tabellone principale - OA_Sport : WTA Bogotà 2021: Giulia Gatto-Monticone sorteggiata per giocare contro Astra Sharma dopo aver superato le qualifica… -