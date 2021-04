Silvio Berlusconi ricoverato in ospedale, è la seconda volta in poche settimane (Di mercoledì 7 aprile 2021) L’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi è ricoverato in ospedale presso il San Raffaele di Milano per accertamenti. Silvio Berlusconi è ricoverato in ospedale per nuovi accertamenti a sole due settimane di distanza dall’ultimo ricovero in ospedale. Silvio Berlusconi di nuovo ricoverato in ospedale per accertamenti: è la seconda volta in meno di un mese Il leader di Forza Italia è arrivato nella serata di martedì al San Raffaele di Milano. Silvio Berlusconi, stando a quanto emerso, è arrivato in elicottero dalla Francia, dove si era recato in occasione della Pasqua. Le ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 7 aprile 2021) L’ex presidente del Consiglioinpresso il San Raffaele di Milano per accertamenti.inper nuovi accertamenti a sole duedi distanza dall’ultimo ricovero indi nuovoinper accertamenti: è lain meno di un mese Il leader di Forza Italia è arrivato nella serata di martedì al San Raffaele di Milano., stando a quanto emerso, è arrivato in elicottero dalla Francia, dove si era recato in occasione della Pasqua. Le ...

