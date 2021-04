Plusvalenze o rimpianti? Coman contro Kean | in Bayern - Psg c' è un po' di Juve

Advertising

La Gazzetta dello Sport

... quindi si può partire dalle cifre, che a livello economico a corto - medio termine raccontano senza dubbio di due operazioni in uscita dalle ricchenonostante il bassissimo minutaggio a ...... facendo aumentare idella Juventus per un talento del vivaio forse sacrificato troppo in fretta in nome delleAll’angolo rosso, 24 anni da Parigi con 19 trofei nazionali più una Champions League, una Supercoppa Europea e un Mondiale per Club: Kingsley Coman. All’angolo blu, 21 anni da Vercelli con 5 trofei ...Poi il duro attacco al difensore serbo Nikola Maksimovic: "Sta facendo di tutto per non farsi rimpiangere il prossimo anno ... consentirebbero al club partenopeo di registrare l’ennesima plusvalenza ...