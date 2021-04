Per un prete siciliano è esagerato denunciare un marito violento. "Può capitare" (Di mercoledì 7 aprile 2021) denunciare quando si è vittime di violenze domestiche? esagerato, secondo il pensiero espresso sui social da un prete siciliano. Il post monsignor Antonio Michele Crociata, di Castellammare del Golfo ha attirato diverse critiche. Si legge su Repubblica: Dopo diversi post sul proprio profilo Facebook - con i quali inneggia al premier ungherese Orban e si dichiara antiabortista, antieuropeista e anti legge contro omofobia, misoginia e abilismo - monsignor Antonio Michele Crociata invita le donne a non denunciare abusi e violenze considerando “esagerato” il post con il quale un giornalista invece incoraggia le donne vittime di abusi a chiamare il 1522, numero d’emergenza operativo in tutta Italia 24 ore su 24. “Se il compagno o marito ti alza le mani, anche una sola ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 7 aprile 2021)quando si è vittime di violenze domestiche?, secondo il pensiero espresso sui social da un. Il post monsignor Antonio Michele Crociata, di Castellammare del Golfo ha attirato diverse critiche. Si legge su Repubblica: Dopo diversi post sul proprio profilo Facebook - con i quali inneggia al premier ungherese Orban e si dichiara antiabortista, antieuropeista e anti legge contro omofobia, misoginia e abilismo - monsignor Antonio Michele Crociata invita le donne a nonabusi e violenze considerando “” il post con il quale un giornalista invece incoraggia le donne vittime di abusi a chiamare il 1522, numero d’emergenza operativo in tutta Italia 24 ore su 24. “Se il compagno oti alza le mani, anche una sola ...

Ultime Notizie dalla rete : Per prete Violenza sulle donne, il Monsignore: 'Tra marito e moglie può capitare' ... l'amore da solo non basta più e servono maggiormente le virtù e lui e lei vivono, soprattutto, per ... presidente dell'assemblea provinciale del PD di Trapani: 'Monsignor Crociata Prete di ...

Per un prete siciliano è esagerato denunciare un marito violento. "Può capitare" Il post monsignor Antonio Michele Crociata, di Castellammare del Golfo: "Anche le mogli, del resto, talvolta mancano nei confronti dei mariti" ...

