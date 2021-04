Pechino 2022: Cina, comunità internazionale non boicotterà (Di mercoledì 7 aprile 2021) "La comunità internazionale non lo accetterà. Siamo fiduciosi di lavorare con tutte le parti per rendere le Olimpiadi invernali di Pechino 2022 un evento olimpico straordinario ed eccezionale". Il ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 7 aprile 2021) "Lanon lo accetterà. Siamo fiduciosi di lavorare con tutte le parti per rendere le Olimpiadi invernali diun evento olimpico straordinario ed eccezionale". Il ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Gli Usa valutano con gli alleati il boicottaggio delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 #ANSA - fattoquotidiano : Pechino 2022, gli Usa valutano il boicottaggio delle Olimpiadi invernali. La Cina: “Comunità internazionale non lo… - ToraEc : RT @busettodavide: Gli Stati Uniti stanno discutendo se boicottare le Olimpiadi invernali di Pechino (#Cina) del 2022 (@Beijing2022). Quest… - neveitaliasport : RT @neveitalia: 'Un muro occidentale contro la Cina': gli Stati Uniti non escludono un boicottaggio per i Giochi di Pechino 2022 #beijing20… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Pechino 2022, gli Usa valutano il boicottaggio delle Olimpiadi invernali. La Cina: “Comunità internazionale non lo acc… -