Pd, rivoluzione-Letta: nominate tre donne per la gestione della comunicazione (Di mercoledì 7 aprile 2021) C'è sempre una prima volta. Anche per chi ha una storia, e una tradizione a lungo tramandata, solidamente maschilista. Perché in tutte le sue mutazioni di pelle - i geni sono rimasti sempre quelli - gli eredi di quello che fu il grande Partito comunista sono sempre stati guidati da uomini. Con Enrico Letta alla guida del Pd, quel quadro monolitico si è spezzato. Per la prima volta nella sua storia, dal Pci ad oggi, saranno tre donne a gestire la comunicazione del Partito. Monica Nardi è stata nominata portavoce del segretario e responsabile della comunicazione del Partito democratico. Tiziana Ragni, invece, assume il ruolo di Capo ufficio stampa mentre Chiara Pasqualini diventa responsabile della comunicazione integrata. Al Nazareno, d'ora in poi, chi dice ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) C'è sempre una prima volta. Anche per chi ha una storia, e una tradizione a lungo tramandata, solidamente maschilista. Perché in tutte le sue mutazioni di pelle - i geni sono rimasti sempre quelli - gli eredi di quello che fu il grande Partito comunista sono sempre stati guidati da uomini. Con Enricoalla guida del Pd, quel quadro monolitico si è spezzato. Per la prima volta nella sua storia, dal Pci ad oggi, saranno trea gestire ladel Partito. Monica Nardi è stata nominata portavoce del segretario e responsabiledel Partito democratico. Tiziana Ragni, invece, assume il ruolo di Capo ufficio stampa mentre Chiara Pasqualini diventa responsabileintegrata. Al Nazareno, d'ora in poi, chi dice ...

