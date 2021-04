Non solo smartphone pieghevoli per Samsung, in futuro arriveranno anche i tablet (Di mercoledì 7 aprile 2021) Un inedito brevetto Samsung svela quello che dovrebbe essere un futuro tablet pieghevole della serie Galaxy Tab L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 7 aprile 2021) Un inedito brevettosvela quello che dovrebbe essere unpieghevole della serie Galaxy Tab L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

RobertoBurioni : Brutte notizie per i varianterroristi. Il vaccino Pfizer evita l’infezione asintomatica nei familiari dei malati. Q… - SalernoSal : Ogni #6aprile da molti anni so perfettamente dove sarà @zdizoro Per continuare a raccontare il destino di una comu… - borghi_claudio : A dire la verità non solo uno, @M_Fedriga ne centra molti di punti nell'intervista di oggi... - filalethe : @GuidoCrosetto @LiaQuartapelle Vero. Ergo non vanno accettati se, e solo se, si considera meritevole di rispetto… - fedelhappy : RT @sonolamadame1: hai solo bisogno di amore, non temere -