ITTweb | per chi pretende il massimo dal proprio e-commerce Magento

Leggi su urbanpost

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Affidabile e sicuro,è tra i CMS per e-più usati al mondo. Merito della scalabilità e della progettazione user-friendly, oltre che dei numerosi strumenti per marketing e ottimizzazione SEO. Caratteristiche che lo rendono ideale per la gestione di negozi digitali (soprattutto in progetti di grandi dimensioni) e cheincrementa con Magesquared, l’ecosistema per aumentare performance e fatturato. Basato su2, Magesquared sfrutta la tecnologia Progressive Web App di Vue Storefront e consente l’integrazione in maniera coerente di sistemi ERP, CRM, PIM e di ogni altro sistema di terze parti. Si tratta di una soluzione estremamente modulare, con integrazione nativa di CRM vtenext e funzioni di ricerca interna evoluta. Queste ultime, in particolare, si devono a cVetta e AccelaSearch, due elementi ...