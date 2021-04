Internazionali d’Italia Series | all’Isola d’Elba secondo posto per Chiara Teocchi

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Il 2021 si sta confermando l’anno della rinascita per. Dopo esser stata protagonista alla Mediterranean Epic, la 24enne di Ponteranica si è dimostrata in gran forma cogliendo la piazza d’onore nella Capoliveri Legend XCO, valida come seconda prova degli. Lungo i sentieri dell’Isolala portacolori della Trinity Racing ha infatti duellato ad armi pari con l’ex campionessa del mondo Kate Courtney (Scott-SRAM), vincitrice della prova al debutto stagionale. Malgrado i dubbi legati a una caduta alla vigilia e i conseguenti problemi al braccio destro, la giovane orobica è apparsa particolarmente pimpante riuscendo a contenere il divario impresso dalla statunitense nei primi giri e a ricucire nel corso della quarta tornata. Un attacco in ...