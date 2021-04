In tempi di crisi e lockdown si legge di più e crescono le biblioteche aziendali (Di mercoledì 7 aprile 2021) Le crisi, talvolta, portano cambiamenti positivi e determinano, pur tra fratture e dolore, un miglioramento di aspetti importanti della nostra vita. La pandemia, con le chiusure, i confinamenti e le restrizioni economicamente e psicologicamente così faticose, ci ha comunque fatto riscoprire il valore profondo del silenzio, della solitudine riflessiva, del tempo svuotato dalle frenesie degli incontri corrivi e del lavoro ossessivo. E ci ha spinti, tra l’altro, a leggere meglio e, soprattutto, di più. Ecco, appunto, la rivalutazione dei libri, delle parole che raccontano storie e definiscono pensieri e mondi, rivelano emozioni, prefigurano futuro. Nei primi due mesi di quest’anno le vendite dei libri di carta sono aumentate del 25% (nei canali cosiddetti “trade” e cioè librerie, grande distribuzione e negozi online), dopo un intero 2020 in cui il ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 7 aprile 2021) Le, talvolta, portano cambiamenti positivi e determinano, pur tra fratture e dolore, un miglioramento di aspetti importanti della nostra vita. La pandemia, con le chiusure, i confinamenti e le restrizioni economicamente e psicologicamente così faticose, ci ha comunque fatto riscoprire il valore profondo del silenzio, della solitudine riflessiva, del tempo svuotato dalle frenesie degli incontri corrivi e del lavoro ossessivo. E ci ha spinti, tra l’altro, are meglio e, soprattutto, di più. Ecco, appunto, la rivalutazione dei libri, delle parole che raccontano storie e definiscono pensieri e mondi, rivelano emozioni, prefigurano futuro. Nei primi due mesi di quest’anno le vendite dei libri di carta sono aumentate del 25% (nei canali cosiddetti “trade” e cioè librerie, grande distribuzione e negozi online), dopo un intero 2020 in cui il ...

