In classe senza registro elettronico, hackerata la piattaforma Axios: tornerà in uso da giovedì (Di mercoledì 7 aprile 2021) Rientro a scuola senza registro elettronico Axios. Vittima di un attacco hacker proprio alla vigilia di Pasqua. Scomparsi i dati, dalla piattaforma che fornisce il servizio alla gran parte degli istituti scolastici. Impossibile accedervi proprio nel giorno del rientro a scuola con le lezioni presenza per circa 5,6 milioni di alunni. Il servizio tornerà operativo entro domani, ha assicurato la società sul suo sito. Dove si legge che si stanno “completando le attività di ripristino dell’infrastruttura. E i test per le verifiche di sicurezza”. Rientro a scuola senza registro elettronico I primi disservizi sono stati segnalati già nella mattinata di sabato 3 aprile, cioè appunto dalla vigilia di Pasqua. Impossibile per ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 7 aprile 2021) Rientro a scuola. Vittima di un attacco hacker proprio alla vigilia di Pasqua. Scomparsi i dati, dallache fornisce il servizio alla gran parte degli istituti scolastici. Impossibile accedervi proprio nel giorno del rientro a scuola con le lezioni preper circa 5,6 milioni di alunni. Il serviziooperativo entro domani, ha assicurato la società sul suo sito. Dove si legge che si stanno “completando le attività di ripristino dell’infrastruttura. E i test per le verifiche di sicurezza”. Rientro a scuolaI primi disservizi sono stati segnalati già nella mattinata di sabato 3 aprile, cioè appunto dalla vigilia di Pasqua. Impossibile per ...

