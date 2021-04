Gianluigi Paragone furioso con i figli: “Io gli str**i non li voglio in casa. Sono un parlamentare della Repubblica”. Ma è uno scherzo de Le Iene (Di mercoledì 7 aprile 2021) Gianluigi Paragone finisce su Scherzi a Parte!, pardon a Le Iene. Il leader di ItalExit, il partito antiliberista nato poco tempo fa e oggi in antitesi al gruppo di tutti i partiti italiani – dal Pd alla Lega – che appoggiano il governo Draghi, è finito nel trappolone messo in atto da un inviato del programma di Italia1. Di ritorno a Varese dal lavoro in Parlamento a Roma – visto l’abbigliamento il video/scherzo è stato probabilmente girato in inverno quando ancora Paragone non aveva pronunciato il suo celebre discorso contro Draghi l’incappucciato – Paragone è rientrato in casa dalla moglie. Assenti i due figli il senatore, eletto coi 5Stelle ma dimessosi da tempo dal gruppo pentastellato, ha scoperto oggetti di pregio ancora incellofanati nello zaino ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021)finisce su Scherzi a Parte!, pardon a Le. Il leader di ItalExit, il partito antiliberista nato poco tempo fa e oggi in antitesi al gruppo di tutti i partiti italiani – dal Pd alla Lega – che appoggiano il governo Draghi, è finito nel trappolone messo in atto da un inviato del programma di Italia1. Di ritorno a Varese dal lavoro in Parlamento a Roma – visto l’abbigliamento il video/è stato probabilmente girato in inverno quando ancoranon aveva pronunciato il suo celebre discorso contro Draghi l’incappucciato –è rientrato indalla moglie. Assenti i dueil senatore, eletto coi 5Stelle ma dimessosi da tempo dal gruppo pentastellato, ha scoperto oggetti di pregio ancora incellofanati nello zaino ...

