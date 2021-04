FMI quantifica benefici campagna vaccinale. Deficit attesi in graduale ridimensionamento

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 7 aprile 2021) (Teleborsa) – Il Fondo Monetario Internazionale prevede un generaledeidi bilancio a partire da quest’anno, di fronte ad un’accelerazione della crescita, dopo l’impennata registrata durante la pandemia a causa dell’aumento della spesa. E’ quanto emerge dal Fiscal Monitor del FMI, in base al quale icaleranno in media dal 7,6% del 2020 al 2,3% nel 2026. Il debito pubblico mondiale, salito su livelli record nel 2020 al 97% del PIL, per effetto delle misure di stimolo messe in campo dai governi per fronteggiare l’emergenza, dovrebbe mantenersi poco sotto la soglia del 100% nel medio termine. Anche per l’Italia è previsto unrientro deldal 9,5% del 2020 all’1,8% nel 2026, mentre per quest’anno è atteso unall’8,8%. Il debito ...