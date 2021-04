E3 2022 sarà un 'evento fisico' e di persona (Di mercoledì 7 aprile 2021) L'E3 2021 ha ricevuto i primi dettagli nella giornata di ieri, ma l'Entertainment Software Association sta già guardando al futuro. Gli organizzatori dell'E3 hanno confermato che l'E3 2022 è pianificato come un evento fisico di persona e si baserà su ciò che sarà "reinventato" con l'E3 2021. "L'ESA non vede l'ora di celebrare l'E3 2022 di persona", conclude il comunicato stampa dell'E3 2021, confermando che l'evento del prossimo anno dovrebbe tornare alla normalità. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 7 aprile 2021) L'E3 2021 ha ricevuto i primi dettagli nella giornata di ieri, ma l'Entertainment Software Association sta già guardando al futuro. Gli organizzatori dell'E3 hanno confermato che l'E3è pianificato come undie si baserà su ciò che"reinventato" con l'E3 2021. "L'ESA non vede l'ora di celebrare l'E3di", conclude il comunicato stampa dell'E3 2021, confermando che l'del prossimo anno dovrebbe tornare alla normalità. Leggi altro...

Ultime Notizie dalla rete : 2022 sarà Il gladiatore: Chris Hemsworth sarà il figlio di Russell Crowe nel sequel? Nel frattempo, Chris Hemsworth è impegnato sul set di Thor: Love and Thunder , che uscirà nei cinema nel 2022. Cosa riservi il suo futuro lavorativo lo scopriremo prossimamente. Chris Hemsworth: "Se ...

I Guns N' Roses il 10 luglio 2022 a San Siro: unica data italiana I Guns N' Roses torneranno in Italia il 10 luglio 2022 allo Stadio San Siro di Milano. La band sarà di nuovo protagonista nel nostro Paese dopo l'ultima apparizione al Firenze Rocks nell'estate del 2018, quando comparirono a sorpresa durante il ...

