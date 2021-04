Denise Pipitone: Olesya Rostova è un'attrice? Trovata sua sorella e video choc (Di mercoledì 7 aprile 2021) Sembrerebbe che ieri Olesya Rostova negli studi di Lasciali Parlare abbia incontrato la sua vera sorella biologica, Anastasia. Le due si sarebbero già aggiunte sui rispettivi social network e scambiate diversi like. A rivelarlo è lo scrittore Matteo Grimaldi: Siamo alla fine. Mi sono arrivate molte segnalazioni riguardanti la storia di #Olesya #Rostova e #Denise #Pipitone. Penso di poter dire che abbiamo una risposta. E io non intendo consentire ancora alla TV russa di speculare sulla speranza di #Piera #Maggio. Come sapete la TV russa sta creando una specie di reality attorno alla vicenda. Oggi ha comunicato l'esito negativo del Dna a una mamma che sperava che Olesya fosse sua figlia sparita da piccola. Mi piange il cuore a dover comunicare che ... Leggi su sicksadworld (Di mercoledì 7 aprile 2021) Sembrerebbe che ierinegli studi di Lasciali Parlare abbia incontrato la sua verabiologica, Anastasia. Le due si sarebbero già aggiunte sui rispettivi social network e scambiate diversi like. A rivelarlo è lo scrittore Matteo Grimaldi: Siamo alla fine. Mi sono arrivate molte segnalazioni riguardanti la storia di #e #. Penso di poter dire che abbiamo una risposta. E io non intendo consentire ancora alla TV russa di speculare sulla speranza di #Piera #Maggio. Come sapete la TV russa sta creando una specie di reality attorno alla vicenda. Oggi ha comunicato l'esito negativo del Dna a una mamma che sperava chefosse sua figlia sparita da piccola. Mi piange il cuore a dover comunicare che ...

