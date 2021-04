Denise Pipitone non è Olesya Rostova: arriva la conferma del legale di Piera Maggio (Di mercoledì 7 aprile 2021) Non ci sono più speranze ormai, Olesya Rostova non è Denise Pipitone. Lo ha confermato il legale di Piera Maggio, Giacomo Frazzitta, al sito Fanpage. Ecco cosa ha detto. Olesya Rostova non è Denise Pipitone, la conferma dell'avvocato di Piera Maggio Olesya Rostova non è Denise, la bimba scomparsa il primo settembre del 2004 da Mazara Del Vallo, in Sicilia. Proprio ieri, 6 aprile, è stata registrata la puntata di Let Them Talk alla quale ha partecipato in collegamento il legale di Piera Maggio che durante la registrazione ha lamentato ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 7 aprile 2021) Non ci sono più speranze ormai,non è. Lo hato ildi, Giacomo Frazzitta, al sito Fanpage. Ecco cosa ha detto.non è, ladell'avvocato dinon è, la bimba scomparsa il primo settembre del 2004 da Mazara Del Vallo, in Sicilia. Proprio ieri, 6 aprile, è stata registrata la puntata di Let Them Talk alla quale ha partecipato in collegamento ildiche durante la registrazione ha lamentato ...

Advertising

stanzaselvaggia : Tutta questa telenovela sulla Denise Pipitone russa con tanto di test del dna in tv è una roba che fa un misto di pietà e ribrezzo. - fanpage : Non è Denise Pipitone. L'annuncio ufficiale dell'avvocato di Piera Maggio. - Agenzia_Ansa : Il legale della mamma di Denise Pipitone: ottenuta la cooperazione dall'avvocato di Olesya. 'A questo punto parteci… - ___kiki01 : RT @MichelaGallo20: Ma vi immaginate se fosse davvero lei Denise Pipitone? Riuscite solo ad immaginarlo? No perché a me scendono le lacrime… - itsthetrauma4me : Olesya non è Denise Pipitone, non oso immaginare come stanno i genitori... -