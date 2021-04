Chi è Stefania di Ti spedisco in convento (bio e fotogallery) (Di mercoledì 7 aprile 2021) Stefania di Ti spedisco in convento (versione italiana dello show britannico Bad Habits, Holy Orders) è una delle cinque ragazze che si rinchiudono in convento per il reality tv trasmesso in Italia da Real Time a partire dal 4 aprile 2021 (qui la scheda completa del programma). Chi è Stefania Messina Stefania Messina è una ragazza di 23 anni (è classe 1997) attualmente disoccupata. Vive con la madre a Milano e si definisce impaziente e irascibile. Ama ballare e trascorrere le serate con amici, all’insegna del divertimento. È presente sui social, in particolare su Instagram (qui il suo profilo) dove vanta circa 10mila follower. fotogallery first appeared on Ascolti Tv Blog. Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 7 aprile 2021)di Tiin(versione italiana dello show britannico Bad Habits, Holy Orders) è una delle cinque ragazze che si rinchiudono inper il reality tv trasmesso in Italia da Real Time a partire dal 4 aprile 2021 (qui la scheda completa del programma). Chi èMessinaMessina è una ragazza di 23 anni (è classe 1997) attualmente disoccupata. Vive con la madre a Milano e si definisce impaziente e irascibile. Ama ballare e trascorrere le serate con amici, all’insegna del divertimento. È presente sui social, in particolare su Instagram (qui il suo profilo) dove vanta circa 10mila follower.first appeared on Ascolti Tv Blog.

