Caserta Decide | iovine | “Ex- Onmi sia affidato al Canapificio”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSono passati due anni da quando l’Exdi, sede del centro sociale, è stata posto sotto sequestro dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere per criticità strutturali. Due anni nei quali le istituzioni locali non sono riuscite a trovare una sede alternativa per l’associazione. Nel luglio 2020 si era aperta una possibilità: la Regione Campania aveva destinato ben 700mila euro per ristrutturare l’Ex, affinché diventasse la nuova sede del centro sociale. Ma da allora tutto è fermo. Sulla questione riportiamo le seguenti dichiarazioni da parte del Movimento“Siamo fermamente convinti che tutte le associazioni e movimenti debbano trovare casa nel patrimonio pubblico della nostra città” dichiara Ferdinando Errichiello, membro del coordinamento ...