Ben McLemore passa ai Los Angeles Lakers (Di mercoledì 7 aprile 2021) Altro rinforzo per i Los Angeles Lakers. Dopo Andre Drummond, la compagine californiana ha deciso di arricchire la proprio batteria di tiratori con Ben McLemore, ex guardia degli Houston Rockets che avevano deciso di non puntare più su di lui. Chi è Ben MecLemore? Ben McLemore si fa conoscere attraverso la selezione per il Draft Nba nel 2013, per poi esordi con la maglia dei Sacramento Kings. In seguito gioca una stagione con i Memphis Grizzlies per poi approdare agli Houston Rockets. Adesso la grande opportunità di diventare un campione Nba nei Los Angeles Lakers. In questa stagione la sua media è stata di 7.4 punti, 2.1 rimbalzi e 0.9 assist. In totale ha giocato 34 partite con Houston, tirando con il 33% dall'arco. Durante la sua carriera ha tirato con il 36.3 % dall'arco, ...

