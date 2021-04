Yahoo Answers chiude il 4 maggio: cosa sta succedendo? (Di martedì 6 aprile 2021) Yahoo Answers, una delle più longeve e storiche piattaforme web di Q&A nella storia di internet, chiuderà il 4 maggio. Il 4 maggio è il giorno in cui il sito web di Yahoo Answers inizierà a reindirizzare alla homepage di Yahoo, e tutti gli archivi della piattaforma cesseranno di esistere. La piattaforma è in funzione dal 2005. Yahoo, che ora fa parte di Verizon Media Group dopo la vendita della società per quasi 5 miliardi di dollari nel 2017, ha annunciato il cambiamento nella parte superiore della homepage di Yahoo Answers. Il messaggio si collega a una FAQ, che dettaglia la linea temporale dello “spegnimento“. A partire dal 20 aprile, la piattaforma non accetterà più nuove iscrizioni, ... Leggi su helpmetech (Di martedì 6 aprile 2021), una delle più longeve e storiche piattaforme web di Q&A nella storia di internet,rà il 4. Il 4è il giorno in cui il sito web diinizierà a reindirizzare alla homepage di, e tutti gli archivi della piattaforma cesseranno di esistere. La piattaforma è in funzione dal 2005., che ora fa parte di Verizon Media Group dopo la vendita della società per quasi 5 miliardi di dollari nel 2017, ha annunciato il cambiamento nella parte superiore della homepage di. Il messaggio si collega a una FAQ, che dettaglia la linea temporale dello “spegnimento“. A partire dal 20 aprile, la piattaforma non accetterà più nuove iscrizioni, ...

