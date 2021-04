Voglio un ragazzo, anzi datemene cinque (Di martedì 6 aprile 2021) Nudi, sposati, a cena o a domicilio, le vie dell’amore sono finite in tv La Stampa, pagina 25, di Michela Tamburrino. Innamorarsi per vie tradizionali è diventato così difficile? Se persino Sharon Stone si iscrive a un sito per scovare l’anima gemella, allora qualcosa è veramente cambiato, e il Covid ha solo potenziato la tendenza. Conseguenza ne sono i dating show che spuntano su ogni rete, pronti a colmare le mancanze dei giovanissimi e le paure degli anziani. Non bastasse, fungono da soddisfazione al voyeurismo casalingo di quanti in tv vedono realizzarsi il sogno del «vissero felici e contenti». La controindicazione è che a partecipare spesso sono influencer e modelle, che più che l’amore cercano facile visibilità. Dunque, sulla scorta dell’indimenticato Stranamore sono arrivati Uomini e donne, celebrato dating di Canale5, Il contadino cerca moglie e Primo ... Leggi su tvzoom (Di martedì 6 aprile 2021) Nudi, sposati, a cena o a domicilio, le vie dell’amore sono finite in tv La Stampa, pagina 25, di Michela Tamburrino. Innamorarsi per vie tradizionali è diventato così difficile? Se persino Sharon Stone si iscrive a un sito per scovare l’anima gemella, allora qualcosa è veramente cambiato, e il Covid ha solo potenziato la tendenza. Conseguenza ne sono i dating show che spuntano su ogni rete, pronti a colmare le mancanze dei giovanissimi e le paure degliani. Non bastasse, fungono da soddisfazione al voyeurismo casalingo di quanti in tv vedono realizzarsi il sogno del «vissero felici e contenti». La controindicazione è che a partecipare spesso sono influencer e modelle, che più che l’amore cercano facile visibilità. Dunque, sulla scorta dell’indimenticato Stranamore sono arrivati Uomini e donne, celebrato dating di Canale5, Il contadino cerca moglie e Primo ...

