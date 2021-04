Viabilità Roma Regione Lazio del 06-04-2021 ore 17:45 (Di martedì 6 aprile 2021) Viabilità 6 APRILE 2021 ORE 17.35 FEDERICO DI LERNIA BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. IN REDAZIONE FEDERICO DI LERNIA APRIAMO CON UN INCIDENTE CON 4 VEICOLI COINVOLTI CHE CAUSA CODE DI 8/KM SULLA A1 FIRENZE Roma TRA ORVIETO E ATTIGLIANO IN DIREZIONE FIRENZE SEMPRE SULLA A1 TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E LA A24 Roma TERMANO CODE A CAUSA DI UN RIBALTAMENTO DI UN VEICOLO IN DIREZIONE FIRENZE SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONE Roma SUD. IN INTERNA SEMPRE CODE A TRATTI TRA LA A24 Roma TERAMO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD TORNA NELLA CAPITALE IL GRAN PREMIO DI FORMULA “E”. PROSEGUONO, NEL QUARTIERE EUR, LE OPERAZIONI DI ... Leggi su romadailynews (Di martedì 6 aprile 2021)6 APRILEORE 17.35 FEDERICO DI LERNIA BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. IN REDAZIONE FEDERICO DI LERNIA APRIAMO CON UN INCIDENTE CON 4 VEICOLI COINVOLTI CHE CAUSA CODE DI 8/KM SULLA A1 FIRENZETRA ORVIETO E ATTIGLIANO IN DIREZIONE FIRENZE SEMPRE SULLA A1 TRA LA DIRAMAZIONESUD E LA A24TERMANO CODE A CAUSA DI UN RIBALTAMENTO DI UN VEICOLO IN DIREZIONE FIRENZE SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONESUD. IN INTERNA SEMPRE CODE A TRATTI TRA LA A24TERAMO E LA DIRAMAZIONESUD TORNA NELLA CAPITALE IL GRAN PREMIO DI FORMULA “E”. PROSEGUONO, NEL QUARTIERE EUR, LE OPERAZIONI DI ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Covid, sale la protesta di ambulanti e ristoratori nelle piazze: scontri davanti alla Camera, un poliziotto ferito, tre fermati ... dove ha messo in ginocchio la viabilità sull'autostrada A1. Da stamattina alle 9 gli operatori ... 'La nostra intenzione ", dice Peppe Magliocca presidente dell'Ana - Ugl di Caserta " è arrivare a Roma ...

Traffico Roma del 06 - 04 - 2021 ore 16:30 ...tangenziale direzione San Giovanni tra la Tiburtina e la rampa di immissione per l'autostrada roma -...in corso i preparativi per il Gran Premio di Formula e per Molte strade del quartiere la viabilità ...

A Roma, il centro commerciale Maximo apre le porte al pubblico