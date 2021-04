Via libera dal Governo: Europei a Roma coi tifosi (Di martedì 6 aprile 2021) Secondo quanto riporta l’ANSA è arrivata, con un giorno di anticipo rispetto al ricatto della Uefa, la disponibilità del Governo alla Federcalcio per la presenza di pubblico allo stadio Olimpico per le partite degli Europei di calcio al via l’11 giugno. Il ministro della salute Speranza ha infatti inviato al presidente della Figc Gravina una mail in cui afferma che toccherà ora al Cts “chiarire i protocolli che consentano di svolgere in sicurezza gli eventi”. Non viene quindi indicato il numero degli spettatori come le modalità con cui potranno accedere gli spettatori (eventuali test del tampone o vaccinazione già effettuata). Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, soddisfatto, ha dichiarato “La disponibilità acquisita dal Governo italiano è un ottimo risultato che fa bene al Paese, non solo al calcio. Ringrazio in particolare ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 6 aprile 2021) Secondo quanto riporta l’ANSA è arrivata, con un giorno di anticipo rispetto al ricatto della Uefa, la disponibilità delalla Federcalcio per la presenza di pubblico allo stadio Olimpico per le partite deglidi calcio al via l’11 giugno. Il ministro della salute Speranza ha infatti inviato al presidente della Figc Gravina una mail in cui afferma che toccherà ora al Cts “chiarire i protocolli che consentano di svolgere in sicurezza gli eventi”. Non viene quindi indicato il numero degli spettatori come le modalità con cui potranno accedere gli spettatori (eventuali test del tampone o vaccinazione già effettuata). Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, soddisfatto, ha dichiarato “La disponibilità acquisita dalitaliano è un ottimo risultato che fa bene al Paese, non solo al calcio. Ringrazio in particolare ...

