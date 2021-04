Uomini e Donne Trono over, chi è e cosa fa Biagio (Di martedì 6 aprile 2021) Uomini e Donne permette ai partecipanti di mettersi alla prova davanti alle telecamere. Tra i nuovi cavalieri c’è Biagio che all’inizio si è focalizzato su Gemma Galgani. Adesso entrambi hanno voltato pagina. Alcuni telespettatori si sono chiesti di cosa si occupa nella vita di tutti i giorni. Biagio – Solonotizie24Il percorso di Biagio a UeD Biagio Di Maro è un cavaliere della nuova edizione del programma di Maria De Filippi. Ha deciso di focalizzare l’attenzione su alcune dame, come Gemma, Maria Tona e Sabina Ricci. In un secondo momento ha voluto approfondire la conoscenza di Angela. Le cose non sono andate bene, così lei ha accettato di uscire con Armando Incarnato. Nella puntata di oggi, lunedì 6 aprile, Biagio è intervenuto per andare contro la ... Leggi su solonotizie24 (Di martedì 6 aprile 2021)permette ai partecipanti di mettersi alla prova davanti alle telecamere. Tra i nuovi cavalieri c’èche all’inizio si è focalizzato su Gemma Galgani. Adesso entrambi hanno voltato pagina. Alcuni telespettatori si sono chiesti disi occupa nella vita di tutti i giorni.– Solonotizie24Il percorso dia UeDDi Maro è un cavaliere della nuova edizione del programma di Maria De Filippi. Ha deciso di focalizzare l’attenzione su alcune dame, come Gemma, Maria Tona e Sabina Ricci. In un secondo momento ha voluto approfondire la conoscenza di Angela. Le cose non sono andate bene, così lei ha accettato di uscire con Armando Incarnato. Nella puntata di oggi, lunedì 6 aprile,è intervenuto per andare contro la ...

