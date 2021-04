Ultime Notizie Roma del 06-04-2021 ore 07:10 (Di martedì 6 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale martedì 6 aprile Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio da oggi a due colori con 9 regioni rosse 11 in arancione Torno da scuola a 5 milioni 300mila studenti sei su 10 dal 20 aprile sarà possibile programmare di apertura in base ai dati del contagio di incontro tra governo e regioni nelle festività pasquali eseguiti 106000 controlli con 2500 multe elevate il caso di positività Nazionale al covid sarà intanto al 10,4% altri 296 decessi in Giappone coperto una variante di potrebbe ridurre l’efficacia dei vaccini Oggi la prima visita all’estero draghi in Bibbia con Di Maio il premier vedrà Tripoli il suo omologo libico da ba da obiettivo il ritorno della leadership italiana per la stabilità politica del paese nord-africano manca una serie di memorandum d’Intesa con priorità investimenti economici e cooperazione sanitaria ... Leggi su romadailynews (Di martedì 6 aprile 2021)dailynews radiogiornale martedì 6 aprile Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio da oggi a due colori con 9 regioni rosse 11 in arancione Torno da scuola a 5 milioni 300mila studenti sei su 10 dal 20 aprile sarà possibile programmare di apertura in base ai dati del contagio di incontro tra governo e regioni nelle festività pasquali eseguiti 106000 controlli con 2500 multe elevate il caso di positività Nazionale al covid sarà intanto al 10,4% altri 296 decessi in Giappone coperto una variante di potrebbe ridurre l’efficacia dei vaccini Oggi la prima visita all’estero draghi in Bibbia con Di Maio il premier vedrà Tripoli il suo omologo libico da ba da obiettivo il ritorno della leadership italiana per la stabilità politica del paese nord-africano manca una serie di memorandum d’Intesa con priorità investimenti economici e cooperazione sanitaria ...

