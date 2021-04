Serie B, Empoli: “Tre calciatori negativizzati e reintegrati in squadra” (Di martedì 6 aprile 2021) Buone notizie in casa Empoli. Il club toscano ha infatti reso noto sul sito internet ufficiale che “a seguito degli ultimi controlli effettuati nella giornata di ieri, tre calciatori precedentemente positivi al Covid-19 sono risultati negativi e sono stati reintegrati nel gruppo squadra dopo aver svolto i controlli previsti dal protocollo per la regolare ripresa dell’attività agonistica“. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 6 aprile 2021) Buone notizie in casa. Il club toscano ha infatti reso noto sul sito internet ufficiale che “a seguito degli ultimi controlli effettuati nella giornata di ieri, treprecedentemente positivi al Covid-19 sono risultati negativi e sono statinel gruppodopo aver svolto i controlli previsti dal protocollo per la regolare ripresa dell’attività agonistica“. SportFace.

