(Di martedì 6 aprile 2021)- Manca sempre meno al ritorno in campo di Nicolò. Il talento dellascalpita dopo i sette mesi di riabilitazione per la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Dopo ...

Advertising

sportli26181512 : Roma, countdown Zaniolo: ecco da quando si allenerà con la Primavera: Il talento giallorosso ha quasi completato la… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma countdown

Corriere dello Sport.it

, ecco quando torna Zaniolo Fino al 15 aprile continuerà questo tipo di recupero, poi potrà sostenere le sedute complete e finalmente giocare anche le partitelle con i compagni di squadra. Per ...Ora è: i nerazzurri sono a 6 passi e mezzo dal titolo di campioni d'Italia . Ecco le 10 ... Napoli - Inter; Spezia - Inter; Inter - Verona; Crotone - Inter; Inter - Sampdoria; Inter -; ...Per la Roma è già scattato il countdown per il prossimo grande appuntamento, il match di giovedì sera in Europa League contro l'Ajax.La formazione di De Zerbi è spesso riuscita a mettere in difficoltà la Roma, ma come l’Ajax ha una propensione offensiva che potrebbe favorire i giallorossi. (ForzaRoma.info) Queste dunque le ...