Protesta ristoratori oggi a Roma, scontri a Montecitorio (Di martedì 6 aprile 2021) Tensione in piazza Montecitorio dove oggi si sta svolgendo un sit-in di Protesta dei ristoratori e di altre categorie sull'emergenza chiusure per il Covid. La situazione è degenerata e si è arrivati a uno scontro tra manifestanti e forze dell'ordine, con lancio di fumogeni e oggetti. Alcuni manifestanti sono stati identificati e fermati. Buffoni" e "libertà", le urla partite dalla piazza, dove i manifestanti hanno sfondato le transenne venendo respinti dalle forze dell'ordine. Alcuni poliziotti sarebbero stati lievemente feriti dal lancio di bottigliette durante la manifestazione. Al sit-in partecipano diverse categorie di esercenti, dai ristoratori ai proprietari di palestre, che chiedono la riapertura delle attività. I manifestanti continuano ad affollare lo slargo davanti alla Camera e pressano le ...

