Pirlo | “Con il Napoli sarà una partita chiave per la Champions Dybala recuperato”

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani con il Napoli, il famoso recupero della gara non giocata il 3 ottobre. Queste le parole del tecnico bianconero: "sarà una partita importante per la classifica, il Napoli sta vivendo un momento positivo. Noi vogliamo fare la partita e cercare di fare punti, mi aspetto una gara aperta e spero sia una grande partita. In porta sarà confermato Szczesny perchè dopo una brutta prestazione c'è sempre voglia di riscatto. Per quanto riguarda Cuadrado stiamo provando delle soluzioni, potrebbe giocare alto o basso". Avverte la fiducia della squadra?"Sì, sono sempre in contatto con loro. Mi piace parlare prima e dopo gli allenamenti, sento grande fiducia.

romeoagresti : #Pirlo: 'L'incontro #Agnelli-#Allegri? Sono stato avvertito dal presidente in persona, perché a parte il calcio l'a… - juventusfc : ??? @Pirlo_official: «Domani sarà importante, ma non decisiva. Si affrontano due squadre con gli stessi obiettivi e… - ZZiliani : Detto en passant. Così come la ricomparsa di #Allegri 15 giorni fa a #Sky, anche questa uscita di #Moggi, gran cons… - Enzolott : RT @1926_cri: Pirlo: 'Noi rispettiamo il protocollo e siamo in sintonia con l'ASL' AAAAAAAAAA mo m partn e jastemm. Hai detto due cose in… - Gianluc21212259 : RT @romeoagresti: #Pirlo: 'L'incontro #Agnelli-#Allegri? Sono stato avvertito dal presidente in persona, perché a parte il calcio l'amicizi… -