METEO Italia con FREDDO invernale e NEVE. Niente TREGUA per novità (Di martedì 6 aprile 2021) METEO SINO AL 12 APRILE 2021, ANALISI E PREVISIONE L’Italia è nel pieno dell’irruzione fredda artica, con associato un veloce impulso perturbato in movimento da nord verso sud, accompagnato da venti forti e temperature in picchiata. La perturbazione è seguita da aria molto fredda in quota, che determina rovesci di NEVE fino a bassissima quota in alcune aree del Centro-Nord. Il fronte artico evolverà molto rapidamente lungo lo Stivale. I massimi effetti legati all’irruzione fredda si avranno entro mercoledì. A seguire si farà strada da ovest l’anticiclone, che respingerà verso est il flusso FREDDO artico con un generale rapido miglioramento. Il colpo di coda invernale si rivelerà tanto intenso, quanto breve. Evoluzione METEO per metà settimana SFERZATA ARTICA E INSTABILITA’ VERSO IL ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 6 aprile 2021)SINO AL 12 APRILE 2021, ANALISI E PREVISIONE L’è nel pieno dell’irruzione fredda artica, con associato un veloce impulso perturbato in movimento da nord verso sud, accompagnato da venti forti e temperature in picchiata. La perturbazione è seguita da aria molto fredda in quota, che determina rovesci difino a bassissima quota in alcune aree del Centro-Nord. Il fronte artico evolverà molto rapidamente lungo lo Stivale. I massimi effetti legati all’irruzione fredda si avranno entro mercoledì. A seguire si farà strada da ovest l’anticiclone, che respingerà verso est il flussoartico con un generale rapido miglioramento. Il colpo di codasi rivelerà tanto intenso, quanto breve. Evoluzioneper metà settimana SFERZATA ARTICA E INSTABILITA’ VERSO IL ...

