Liguria, Toti: “Parole d’ordine? Vaccinare e programmare le riaperture” (Di martedì 6 aprile 2021) GENOVA – “Le due parole d’ordine ora devono essere vaccinare e programmare. Sappiamo che tutto e subito non sarà possibile, ma dobbiamo impegnarci per mettere in sicurezza le persone più fragili e programmare, di qui alle prossime settimane, le riaperture per tante categorie che hanno bisogno di conoscere quale sarà il loro destino”. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. “Ecco che cosa chiederemo come Regioni nei prossimi giorni, quando incontreremo il premier Draghi- aggiunge il governatore- che l’Italia riparta di slancio verso il futuro”. Leggi su dire (Di martedì 6 aprile 2021) GENOVA – “Le due parole d’ordine ora devono essere vaccinare e programmare. Sappiamo che tutto e subito non sarà possibile, ma dobbiamo impegnarci per mettere in sicurezza le persone più fragili e programmare, di qui alle prossime settimane, le riaperture per tante categorie che hanno bisogno di conoscere quale sarà il loro destino”. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. “Ecco che cosa chiederemo come Regioni nei prossimi giorni, quando incontreremo il premier Draghi- aggiunge il governatore- che l’Italia riparta di slancio verso il futuro”.

