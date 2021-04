Letta vede Renzi | l’incontro inaspettato “Sostegno a Draghi ma divisi sul M5S”

Advertising

fattoquotidiano : La sindaca di Roma rischia di essere l’ostacolo sul quale si infrange la costruzione dell’alleanza con i Cinque Ste… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: “Sostegno a Draghi ma profonda divergenza su Conte e M5s”. Letta vede Renzi (dopo i big di centrosinistra, centrodestr… - Italia_Notizie : “Sostegno a Draghi ma profonda divergenza su Conte e M5s”. Letta vede Renzi (dopo i big di centrosinistra, centrode… - lucafaccio : “Sostegno a Draghi ma profonda divergenza su Conte e M5s”. Letta vede Renzi (dopo i big di centrosinistra, centrode… - fattoquotidiano : “Sostegno a Draghi ma profonda divergenza su Conte e M5s”. Letta vede Renzi (dopo i big di centrosinistra, centrode… -

Ultime Notizie dalla rete : Letta vede

Agenzia ANSA

Un incontro franco e cordiale. EnricoMatteo Renzi per un confronto atteso da settimane, se non da anni, e al centro del tavolo emergono da subito tutti i temi caldi di questi mesi. Quaranta minuti di faccia a faccia, nella ...Le tesi di quest'ultimo, in particolare, meritano particolare attenzione perché eglil'... in un'ottica tutta politica, e per altro verso istituzionale, la scelta della Lega va. E va ...Alla fine Letta ha visto anche Renzi: l’ultimo degli incontri programmati dal neo segretario del Pd per inaugurare il suo mandato è stato con il segretario di Italia Viva. Forse il primo confronto da ...Sul preannunciato incontro di stamattina tra Enrico Letta, neo segretario del Pd, e Matteo Renzi, ex segretario del Pd, poi rottamatore del Pd, poi fuoriuscito dal Pd, infine rottamatore del governo P ...