(Di martedì 6 aprile 2021) Leitaliane, attualmente divise in fascia di colore arancione e rosso, chiedono adi poter riaprire, seppur parzialmente dal 20, anziché aspettare il 30, giorno in cui ...

Advertising

globalistIT : Le #Regioni mettono sul tavolo di #Draghi la questione delle riaperture dal 20 Aprile - _tavoletta_ : RT @Betta_Bii: Più mettono i divieti e più la gente vorrà trasgredire. Ma poi il problema è chiudere regioni e comuni. Mi sono rotta il cat… - vektor98 : RT @Betta_Bii: Più mettono i divieti e più la gente vorrà trasgredire. Ma poi il problema è chiudere regioni e comuni. Mi sono rotta il cat… - Ilenia985 : RT @Betta_Bii: Più mettono i divieti e più la gente vorrà trasgredire. Ma poi il problema è chiudere regioni e comuni. Mi sono rotta il cat… - KlaroWarrior : RT @Betta_Bii: Più mettono i divieti e più la gente vorrà trasgredire. Ma poi il problema è chiudere regioni e comuni. Mi sono rotta il cat… -

Ultime Notizie dalla rete : Regioni mettono

Globalist.it

Nel confronto previsto giovedì, i presidenti delleparleranno con il premier anche dell'impiego dei fondi legati al Recovery plan. Ma l'attenzione è focalizzata soprattutto sulle possibili ...La Russia segue il proprio repertorio: quando in campo diplomatico le cose simale, ... del resto, che gli Stati Uniti intendano davvero entrare in guerra con la Russia per ledell'...Le Regioni italiane, attualmente divise in fascia di colore arancione e rosso, chiedono a Draghi di poter riaprire, seppur parzialmente dal 20 Aprile, anziché aspettare il 30, giorno in cui ...Domani assemblea regionale per discutere del caos vaccini. L’opposizione attacca, ma i numeri sono dalla parte dell’assessore alla Sanità ...