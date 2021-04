La Corea del Nord non parteciperà a Tokyo 2020 per paura del Covid (Di martedì 6 aprile 2021) La Corea del Nord ha deciso di non partecipare a Tokyo 2020 a causa della pandemia. Frena la strada diplomatica per la ripresa del dialogo con gli Usa. PYONGYANG – Niente Tokyo 2020 per la Corea del Nord. L’annuncio della rinuncia di partecipare ai Giochi olimpici, datata ieri, è stato pubblicato oggi sul sito web del Ministero dello Sport NordCoreano. Si riferisce a una riunione del Comitato olimpico nazionale di Pyongyang del 25 marzo. “No Tokyo 2020 per la pandemia” Il Ministro dello Sport di Pyongyang ha spiegato che il comitato olimpico della Corea del Nord “ha deciso di non partecipare ai 32mi Giochi olimpici per proteggere gli atleti ... Leggi su newsmondo (Di martedì 6 aprile 2021) Ladelha deciso di non partecipare aa causa della pandemia. Frena la strada diplomatica per la ripresa del dialogo con gli Usa. PYONGYANG – Nienteper ladel. L’annuncio della rinuncia di partecipare ai Giochi olimpici, datata ieri, è stato pubblicato oggi sul sito web del Ministero dello Sportno. Si riferisce a una riunione del Comitato olimpico nazionale di Pyongyang del 25 marzo. “Noper la pandemia” Il Ministro dello Sport di Pyongyang ha spiegato che il comitato olimpico delladel“ha deciso di non partecipare ai 32mi Giochi olimpici per proteggere gli atleti ...

