(Di martedì 6 aprile 2021) Con ilha vinto tutto e dappertutto.è diventato grande con i Blancos, rendendoli al contempo vincenti, specialmente in Champions League, con tre successi consecutivi. Il rapporto si è interrotto nel 2019, quando il costaricano ha lasciato la formazione spagnola per accasarsi al Paris Saint-Germain. Un matrimonio che si sta rivelando decisamente azzeccato.RETROSCENALo stessoha raccontato a France Football i motivi del divorzio: "È stato un periodo complicato e ci sono momenti in cui devi prendere decisioni. Ho grande riconoscenza nei confronti dele di tutti i compagni di squadra. E certamente anche nei confronti di Zidane, col quale abbiamo vinto tutto. Abbiamo una storia in comune che non verrà ...

Advertising

ItaSportPress : Keylor Navas e l'addio al Real Madrid: 'Mi ha guidato Dio' - - PietroGerbaldo : @Ma_Do_Sd ...anche perché gli attuali portieri delle cosiddette Big europee non hanno nulla da invidiare a Gigio...… - SantiXVI : Iniziamo forte, il 3 volte vincitore della champions league, Keylor Navas - hockey_yel_red : @FBiasin Keylor Navas, portiere del #Costarica ha vinto 3 #ChampionsLeague e 4 #MondialixClub.............quindi… - LoDrastico : @IlGoldiTurone @Sig_Ceretti Aubameyang e Keylor Navas. Ti piace vincere facile eh??? -

Ultime Notizie dalla rete : Keylor Navas

ha parlato in vista del match di Champions League tra Bayern Monaco e PSG, portiere del PSG, ha rilasciato un'intervista a France Football dove ha parlato in vista della ...20 : David riceve in area da Ikoné e, complice una deviazione, superaportando in vantaggio il Lilla al Parco dei Principi. Il Paris Saint - Germain non riuscirà a rimontare, perdendo ...“Ma chi c’è dietro Donnarumma?”. Così oggi La Gazzetta dello Sport assicura che Mino Raiola, mentre tratta col Milan, ha portato a Gigio Donnarumma un’offerta a parametro zero da 12 milioni all’anno: ...Donnarumma, trattativa bloccata con il Milan. Le sirene che provano a rapire Gigio e portarlo via dai rossoneri. Retroscena ...