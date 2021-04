Ilaria Capua: "È plausibile l'ipotesi che il Covid-19 sia nato in laboratorio" (Di martedì 6 aprile 2021) AGI - Esiste “l'ipotesi che Sars-Cov-2 possa essere figlio di un virus generato in laboratorio” ed “è ritenuta plausibile al punto tale da dover mandare una squadra di esperti a verificare cosa è successo in quel laboratorio”. E' quanto afferma la virologa Ilaria Capua, in un'intervista al Corriere della Sera. “Se l'Oms, oltre un anno dopo il fatto, decide di spedire un gruppo di esperti in Cina per cercare di stabilire che cosa è successo - fa notare Capua - un motivo c'è”. “E il motivo che serpeggia nel fondo – spiega – è che è accettato e risaputo che in alcuni laboratori del mondo esista la tecnologia per alterare virus naturali più o meno innocui e trasformarli in stipiti virali potenzialmente pandemici”. “Questi esperimenti detti Gof (Gain of fuction, acquisizione di funzioni) ... Leggi su agi (Di martedì 6 aprile 2021) AGI - Esiste “l'ipotesi che Sars-Cov-2 possa essere figlio di un virus generato in” ed “è ritenutaal punto tale da dover mandare una squadra di esperti a verificare cosa è successo in quel”. E' quanto afferma la virologa, in un'intervista al Corriere della Sera. “Se l'Oms, oltre un anno dopo il fatto, decide di spedire un gruppo di esperti in Cina per cercare di stabilire che cosa è successo - fa notare- un motivo c'è”. “E il motivo che serpeggia nel fondo – spiega – è che è accettato e risaputo che in alcuni laboratori del mondo esista la tecnologia per alterare virus naturali più o meno innocui e trasformarli in stipiti virali potenzialmente pandemici”. “Questi esperimenti detti Gof (Gain of fuction, acquisizione di funzioni) ...

Advertising

fanpage : “Il Coronavirus non andrà via nemmeno col vaccino” #31marzo - Corriere : Capua: «Questo virus non andrà via, bisogna imparare a conviverci» - Agenzia_Italia : Ilaria Capua: 'È plausibile l'ipotesi che il Covid-19 sia nato in laboratorio' - italianfirst2 : Ilaria Capua: 'È plausibile l'ipotesi che il Covid-19 sia nato in laboratorio' ?? ECCOCI AL DUNQUE! COME MAI LO AVEV… - riktroiani : Per approfondire -