Il City segna "di squadra": la sequenza del gol di De Bruyne (Di martedì 6 aprile 2021) Nel primo tempo di Manchester City - Borussia Dortmund il gol di De Bruyne arriva dopo una splendida azione corale. Eccola Leggi su video.gazzetta (Di martedì 6 aprile 2021) Nel primo tempo di Manchester- Borussia Dortmund il gol di Dearriva dopo una splendida azione corale. Eccola

Advertising

sportface2016 : #ManchesterCityBVB, polemiche per il gol negato a #Bellingham. Era fallo su #Ederson? - SzCzsucks : Emre Can perde palla, il city segna #MCIBVB - villarismoo : @SpinaFan amico segna qui, oggi 3-1 City primo marcatore Foden, poi non dirmi “ eh dovevo giocarmelo” - STnews365 : NBA: Oklahoma City-Toronto Raptors 113-103 Svi Mykhailiuk segna 22 punti nel match vinto contro Toronto chiuso prop… -