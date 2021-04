Giochi: Mef, in primo bimestre entrate ammontano a 1,708 mld (-33,5%) (Di martedì 6 aprile 2021) Roma, 6 apr. (Adnkronos) - Le entrate totali relative ai Giochi, che includono varie imposte classificate come entrate erariali sia dirette che indirette, nel primo bimestre dell'anno sono risultate pari a 1,708 miliardi di euro (-862 milioni di euro, pari a –33,5%). Considerando solo le imposte indirette, il gettito delle attività da gioco (lotto, lotterie e delle altre attività di gioco) è di 1.592 milioni di euro (-886 milioni di euro, pari a –35,8%). Lo rende noto il Mef in un comunicato. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) Roma, 6 apr. (Adnkronos) - Letotali relative ai, che includono varie imposte classificate comeerariali sia dirette che indirette, neldell'anno sono risultate pari a 1,708 miliardi di euro (-862 milioni di euro, pari a –33,5%). Considerando solo le imposte indirette, il gettito delle attività da gioco (lotto, lotterie e delle altre attività di gioco) è di 1.592 milioni di euro (-886 milioni di euro, pari a –35,8%). Lo rende noto il Mef in un comunicato.

Advertising

TV7Benevento : Giochi: Mef, in primo bimestre entrate ammontano a 1,708 mld (-33,5%)... - EBamusement : @DIOGENECINICO @GESTORE_AWP @cassiani69 @LMusicco @bizzarri1974 @Sapar_info @ASTRO_2007 @paolabinetti @M5S_Baroni… - EBamusement : @DIOGENECINICO @AdmGov @MarcelloMinenna @MEF_GOV @Jammasrl Il settore dei giochi legali non è una vetrina per la po… - EBamusement : @GESTORE_AWP @Profetisa1 @DIOGENECINICO @cassiani69 @LMusicco @bizzarri1974 @StampaTorino @torinotoday @PPBaretta… -

Ultime Notizie dalla rete : Giochi Mef Le nuove cause di esclusione degli Isa legate al Covid ...soggetti particolarmente colpiti dalla crisi prodotta dalla diffusione del Covid - 19" (Decreto Mef ... sale da ballo night club e simili 93.29.30 " Sale giochi e biliardi 93.29.90 " Altre attività di ...

A che punto è il piano dell'Italia per cloud e data center ... controllata dal ministero dell'Economia e delle finanze (Mef), si appoggiano servizi come l'Anpr, ... nel 2019 765.574 730 precompilati, 10 miliardi di transazioni all'anno per i giochi. Sogei in ...

Giochi: Mef, in primo bimestre entrate ammontano a 1,708 mld (-33,5%) Il Sannio Quotidiano Giochi: Mef, in primo bimestre entrate ammontano a 1,708 mld (-33,5%) Considerando solo le imposte indirette, il gettito delle attività da gioco (lotto, lotterie e delle altre attività di gioco) è di 1.592 milioni di euro (-886 milioni di euro, pari a –35,8%). Lo rende ...

RECOVERY FUND. A CHE GIOCO GIOCHIAMO? In base agli ultimi dati del MEF ed al Regolamento europeo che prende a riferimento ... a 10 MD €, che equivale a raddoppiare il budget del RF. Si deve porre molta nel giocare la partita del RF; essa ...

...soggetti particolarmente colpiti dalla crisi prodotta dalla diffusione del Covid - 19" (Decreto... sale da ballo night club e simili 93.29.30 " Salee biliardi 93.29.90 " Altre attività di ...... controllata dal ministero dell'Economia e delle finanze (), si appoggiano servizi come l'Anpr, ... nel 2019 765.574 730 precompilati, 10 miliardi di transazioni all'anno per i. Sogei in ...Considerando solo le imposte indirette, il gettito delle attività da gioco (lotto, lotterie e delle altre attività di gioco) è di 1.592 milioni di euro (-886 milioni di euro, pari a –35,8%). Lo rende ...In base agli ultimi dati del MEF ed al Regolamento europeo che prende a riferimento ... a 10 MD €, che equivale a raddoppiare il budget del RF. Si deve porre molta nel giocare la partita del RF; essa ...