Denise Pipitone ultime notizie, parla l’avvocato: “Parteciperemo al programma”. Oggi la verità (Di martedì 6 aprile 2021) Giacomo Frazzitta ha parlato. In un video postato sulle pagine social del programma Chi l’ha visto, l’avvocato di Piera Maggio ha detto che parteciperà al programma russo. Secondo le ultime notizie sulla vicenda che vede il caso di Denise Pipitone al centro di questa vicenda, il programma dovrebbe esser stato registrato in queste ore, per poi andare in onda domani alle 18,45 orario italiano. Ma secondo altre fonti, il programma andrà in onda in diretta sempre in quella fascia oraria. Confermata anche da La vita in diretta la notizia sul fatto che il programma viene registrato Oggi ma andrà in onda domani. Piera Maggio comunque Oggi saprà se ci saranno delle possibilità ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 6 aprile 2021) Giacomo Frazzitta hato. In un video postato sulle pagine social delChi l’ha visto,di Piera Maggio ha detto che parteciperà alrusso. Secondo lesulla vicenda che vede il caso dial centro di questa vicenda, ildovrebbe esser stato registrato in queste ore, per poi andare in onda domani alle 18,45 orario italiano. Ma secondo altre fonti, ilandrà in onda in diretta sempre in quella fascia oraria. Confermata anche da La vita in diretta la notizia sul fatto che ilviene registratoma andrà in onda domani. Piera Maggio comunquesaprà se ci saranno delle possibilità ...

Advertising

stanzaselvaggia : Tutta questa telenovela sulla Denise Pipitone russa con tanto di test del dna in tv è una roba che fa un misto di pietà e ribrezzo. - SkyTG24 : Denise Pipitone, legale della madre a tv russa: 'Senza documentazione nessun confronto' - StefanoGuerrera : Roba che se Chi l’ha visto sta cavalcando ‘sta storia di Denise Pipitone solo per fare boom di ascolti io giuro far… - Diffidato_ : Baiocchini: Donnarumma niente rinnovo. Più probabile che Olesya Rostova sia Denise Pipitone #Milan - Fioredicollina : @vitaindiretta ma non è Denise Pipitone dai.... uffa -