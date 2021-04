Covid: in Sardegna scoperta nuova variante A.27 (Di martedì 6 aprile 2021) La scoperta nel nuovo laboratorio del Policlinico Casula a Cagliari. La variante A.27 del Covid non è ancora stata segnalata in Italia ma è già presente in alcuni Paesi UE Il laboratorio dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari ha identificata una variante di Sars-Cov-2, al momento non ancora segnalata in Italia, ma già presente in alcuni Paesi europei come Slovenia,… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 6 aprile 2021) Lanel nuovo laboratorio del Policlinico Casula a Cagliari. LaA.27 delnon è ancora stata segnalata in Italia ma è già presente in alcuni Paesi UE Il laboratorio dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari ha identificata unadi Sars-Cov-2, al momento non ancora segnalata in Italia, ma già presente in alcuni Paesi europei come Slovenia,… L'articolo Corriere Nazionale.

