Corso Umberto, Polizia interrompe festa in un appartamento: due arresti (Di martedì 6 aprile 2021) Corso Umberto: la festa (con tanto di impianto audio per la musica) vedeva protagonisti decine di giovani privi di mascherina. Due arresti per resistenza a Pubblico Ufficiale e 41 multe. Stanotte gli agenti dei Commissariati Vicaria-Mercato e Decumani, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in Corso Umberto

