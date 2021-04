“Coramare” è il nuovo singolo di Setak | disponibile dal 13 aprile

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 6 aprile 2021) Esce martedì 13sui digital store e in rotazione radiofonica “”, ilbrano del cantautore abruzzeseche anticipa l’album di inediti, Alestalé, in arrivo il prossimo 13 maggio. Cantato a due voci insieme a Francesco Di Bella, e con l’inconfondibile tromba di Fabrizio Bosso, il brano parla della condizione interiore di chi sopravvive ad un’esperienza drammatica. Saccie sole chi sso vive Ma nin saccie chi mi sta ‘rriva’ Quandi cose aja lassa’ Chi nin vuje cchiu’ vide’ Jurn amare da scurda’ Nu mbo lla vot la ja fa cala’ Arrete arrete appresse a me Strigneme nin me fa parla’. “In questa canzone sentivo Napoli, e ho subito pensato a Francesco Di Bella. Lui dopo aver ascoltato il provino è stato felicissimo di cantarla e io altrettanto emozionato del risultato. Come se non bastasse poi ...