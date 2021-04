Congo, dal Cilento proposta cittadinanza onoraria post mortem per Luca Attanasio (Di martedì 6 aprile 2021) NAPOLI – Cittadinanza onoraria “post mortem” per l’ambasciatore Luca Attanasio. È la richiesta avanzata dal consiglio direttivo del Premio internazionale Nassiriya per la Pace al sindaco del Comune di Camerota, Mario Scarpitta. “L’ambasciatore Attanasio amava questo territorio- ha spiegato Vincenzo Rubano, presidente del Premio- e proprio qui, lo scorso mese di ottobre, in occasione della consegna del Premio Nassiriya per la Pace, tenne il suo ultimo emozionante intervento pubblico. Conferirgli la cittadinanza onoraria post mortem significa ricordarlo e continuare a sentirlo vicino alla nostra comunità”. Leggi su dire (Di martedì 6 aprile 2021) NAPOLI – Cittadinanza onoraria “post mortem” per l’ambasciatore Luca Attanasio. È la richiesta avanzata dal consiglio direttivo del Premio internazionale Nassiriya per la Pace al sindaco del Comune di Camerota, Mario Scarpitta. “L’ambasciatore Attanasio amava questo territorio- ha spiegato Vincenzo Rubano, presidente del Premio- e proprio qui, lo scorso mese di ottobre, in occasione della consegna del Premio Nassiriya per la Pace, tenne il suo ultimo emozionante intervento pubblico. Conferirgli la cittadinanza onoraria post mortem significa ricordarlo e continuare a sentirlo vicino alla nostra comunità”.

