Cannavaro | “Juve | se mandi via Pirlo sbagli due volte Gattuso? Adesso sono tutti muti”

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 6 aprile 2021) Parole non banali quelle di Fabio, intervistato dalla Gazzetta dello Sport. L’ex difensore die Inter ha parlato dei suoi colleghi Andreae Gennaro, dopo che con loro è diventato campione del mondo: “Calma. Quando laha scelto Andrea sapeva benissimo che non aveva alcuna esperienza. Ed è logico che debba avere il suo tempo per maturare, anche nel rapporto con la squadra. Ciancora 30 punti in ballo dunque è giusto lasciare in sospeso il giudizio. E poi ha fatto cose buone, lanciando giovani e gestendo uno spogliatoio complicato, di gente che ha vinto tanto. Certo, alcune cose non funzionano, haato: è un umano. È un patrimonio che va tutelato. Del resto se lanon lo confermasse allora che lo ha scelto a ...