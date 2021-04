AstraZeneca, riunione tra Aifa e Ministero sulle condizioni d’uso (Di martedì 6 aprile 2021) riunione tra l’Aifa e il Ministero della Salute su nuove condizioni sull’uso del vaccino AstraZeneca. Attesa per giovedì la nuova valutazione dell’Ema. Potrebbero cambiare le indicazioni sull’uso del vaccino AstraZeneca: come anticipato da il Giornale e confermato dall’Ansa, nella giornata del 6 aprile si procede con una riunione tra l’Aifa e il Ministero della Salute per fare il punto della situazione sui dati legati alla somministrazione del vaccino. AstraZeneca, riunione tra l’Aifa e il Ministero su nuove indicazioni sull’uso del vaccino La riunione è stata convocata per valutare l’ipotesi di fornire nuove indicazioni sull’uso del vaccino ... Leggi su newsmondo (Di martedì 6 aprile 2021)tra l’e ildella Salute su nuovesull’uso del vaccino. Attesa per giovedì la nuova valutazione dell’Ema. Potrebbero cambiare le indicazioni sull’uso del vaccino: come anticipato da il Giornale e confermato dall’Ansa, nella giornata del 6 aprile si procede con unatra l’e ildella Salute per fare il punto della situazione sui dati legati alla somministrazione del vaccino.tra l’e ilsu nuove indicazioni sull’uso del vaccino Laè stata convocata per valutare l’ipotesi di fornire nuove indicazioni sull’uso del vaccino ...

