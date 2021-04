Amici: dopo l’eliminazione Rosa va a ruota libera, su Twitter impazza l’ipotesi Temptation Island (Di martedì 6 aprile 2021) In amore vince chi fugge? No, chi non viene eliminato da ‘Amici’. Rosa di Grazia, ballerina campana, ha dovuto dire addio al programma di Maria De Filippi, ma non è stata un’eliminazione come tutte le altre: alla sfida diretta lei e il fidanzato Deddy, conosciuto proprio a scuola e con cui è scattata subito la passione. I due hanno trascorso gli ultimi momenti in casa per scambiarsi abbracci e altre tenerezze. Ora Rosa non può che tifare per Deddy. Il racconto di Rosa e la verità sulla Celentano Ma ora che è fuori dalla scuola, Rosa può scoprire gli altarini e in un’intervista pubblicata sul sito ‘Witty’, la giovane ha commentato l’eliminazione e confessa: “È già da ieri che me l’aspettavo, quello che non mi aspettavo è stato lo scontro finale con Deddy che è la persona più importante ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 6 aprile 2021) In amore vince chi fugge? No, chi non viene eliminato da ‘’.di Grazia, ballerina campana, ha dovuto dire addio al programma di Maria De Filippi, ma non è stata un’eliminazione come tutte le altre: alla sfida diretta lei e il fidanzato Deddy, conosciuto proprio a scuola e con cui è scattata subito la passione. I due hanno trascorso gli ultimi momenti in casa per scambiarsi abbracci e altre tenerezze. Oranon può che tifare per Deddy. Il racconto die la verità sulla Celentano Ma ora che è fuori dalla scuola,può scoprire gli altarini e in un’intervista pubblicata sul sito ‘Witty’, la giovane ha commentatoe confessa: “È già da ieri che me l’aspettavo, quello che non mi aspettavo è stato lo scontro finale con Deddy che è la persona più importante ...

Advertising

trash_italiano : Come facciamo a pensare all'Isola dopo questo spoiler su Amici? - NetflixIT : Fai il primo passo. Ti colpisce. Ti innamori. Passate tutto il tempo insieme. Non parli d’altro agli amici. E poi d… - Corriere : Marattin e il pranzo in terrazza con 6 amici. Le scuse dopo la multa: «Sono debole anche io» - m4rilisa : comunque Aka che il giorno dopo un mental breakdown balla e twerka con le cuffie dietro i sangiulia è una delle cos… - johnnybeback : RT @walterbielli: scendere in piazza con Casapound o Forza Nueva mi fa venir voglia di lasciarvi il tavolo libero anche dopo il covid...ami… -