(Di martedì 6 aprile 2021) Ha aggredito e minacciato con un coltello due passanti. Lo sfondo è sempre il, l’area verde didove il 26 febbraio scorso è morto Riccardo a soli 16 anni, stroncato molto probabilmente da un infarto. Il giovane stava fuggendo da un senzatetto e forse proprio quella corsa gli è stata fatale. Era stato proprio lui, un54enne, a raccontare agli inquirenti che i ragazzi lo stavano infastidendo e che, per spaventarli, li aveva rincorsi con una mazza di ferro. DuealdiOra, l’aggressione di ieri pomeriggio non è finita (fortunatamente) in tragedia, ma sempre lì due persone sono state minacciate e anche questa volta da un senza fissa dimora. Ma ...

AndreaSantoni7 : Un mio vecchio articolo, ma la situazione è ancora attuale. Il Parco della Madonnetta, situato nel quartiere di Aci… - CorriereCitta : Acilia, ancora aggressioni al Parco della Madonnetta: picchiato un clochard

Roma-Lido, linea interrotta fino a data da destinarsi e la Regione Lazio che ha avviato una commissione d'inchiesta sul funzionamento del trenino. Dopo il rogo di venerdì mattina, ...
L'assessore regionale Mauro Alessandri: "Proporrò una commissione di inchiesta tra tecnici del Ministero, della Regione e di Atac" ...