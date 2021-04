A 17 anni bullizzò il prof | l' ex studente e i genitori dovranno ora risarcirlo

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 6 aprile 2021) Un ragazzo e i suoirisarcire unessore, bullizzato dal suo, all’epoca 17enne. Lo ha stabilito il tribunale civile di Sondrio, come riporta Repubblica. L’episodio è avvenuto nell’istitutoessionale pubblico Fossati, vittima l’ex insegnante di materie tecniche, che riceverà 14.500 euro per i dmorali subiti e il rimborso delle spese processuali, secondo quanto stabilito dalla sentenza di primo grado. L’episodio più eclatante era finito sui giornali. Loaveva incassato male un brutto voto, reagendo malissimo. Insulti e bestemmie. Il foglio con l’esercitazione insufficiente lanciato in faccia al docente. Uno spintone e gli occhiali dell’insegnante volati via. Venti secondi di parolacce e atti irrispettosi e aggressivi, ...